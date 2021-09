Leo Picon se justifica após chamar criança em Recife de "traficante"

Após a polêmica, Picon decidiu se pronunciar em vídeos nos Stories e disse que seu post tinha um "contexto".

"Eu vinha fazendo vários vídeos em espanhol e lidando com o que eu estava vivendo no dia a dia, lá em espanhol, em tom de brincadeira, como se fosse algo voltado à la mafia espanhola porque 'hablar en español es un estilo de vida'. Eu me referi a uma criança como traficante e eu filmei isso. Fiz questão de escrever 'traficante de informação' porque, pô, dentro do contexto todo", revelou.

"Agora pegam esse trecho do vídeo e colocam em diversos portais e fica saindo que eu chamei uma criança de traficante, começam a levantar pautas de elitismo e de sei lá o que, quando na verdade não tem nada a ver. Foi uma brincadeira em que, obviamente, quando pega, fragmenta e coloca fora de contexto, fica fácil. É um prato feito para quem quiser me atacar, pra quem quiser me descredibilizar, para quem quiser criar uma narrativa que jogue contra mim".