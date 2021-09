Bel Mota entrevista a atleta paralímpica Jennyfer Parinos I Feras do E!

Nosso primeiro Feras do E! está entre nós! Para dar início a uma série de vídeos com as atletas paralímpicas brasileiras, Bel Mota entrevista a mesatenista Jennyfer Parinos.

"Toda semana eu vou conversar com uma fera do esporte que inspira com sua história, porque a voz de uma mulher potencializa a voz de todas", explica a nossa host, concedendo, em seguida, um breve resumo da história de superação da nossa medalhista.

Diagnosticada com raquitismo hipofosfatêmico com apenas um ano de idade, Parinos teve seu primeiro contato com o tênis de mesa em 2009. Após quatro anos, foi contratada pela Seleção Paralímpica Brasileira e, em 2016, conquistou a medalha de bronze por equipe durante os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro.

"A gente teve o diagnóstico muito cedo da minha doença. Comecei a tomar bastante remédio para repor o Fósforo e o Cálcio. Chegava a tomar 16 comprimidos por dia. Achava que eu era diferente das outras crianças por ter que tomar bastante remédio e me importava com os olhares", relembra a atleta. "Mas também não deixava de fazer nada que uma criança normal fazia. Eu sempre estava brincando, adorava educação física e aí brincando, a minha vizinha falou que eu levava jeito para o Ping-Pong, mas eu achava que Ping-Pong nem era esporte".

"Eu entrei no esporte paralímpico e vi outros tipos de deficiência. Eu digo que foi a minha inclusão, porque mudou da água para o vinho a minha cabeça. Hoje eu me amo do jeito que sou e não mudaria nada em mim".