Como Kourtney Kardashian se sente sobre Scott "falando pelas suas costas" para Younes

Kourtney Kardashian ficou na mira dos holofotes – e também dos seus ex-companheiros! – nesta terça-feira, 31. E segundo fontes próximas à Kourtney revelaram ao E! News, a musa "não está surpresa" por Scott Disick estar supostamente "falando pelas suas costas".

Como os fãs sabem, o ex-namorado da eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians expôs o pai dos filhos dela, divulgando suas supostas mensagens no Instagram.

"Será que ela está bem? Amigo, o que é isso? No meio da Itália", disse o pai dos três filhos de Kourtney na DM, ainda não confirmada legítima pelo E! News. "Pra mim não importa contanto que ela esteja feliz. PS: Eu não sou seu amigo", respondeu Younes, adicionando: "Continue me tratando na vida privada da mesma forma que você me trata na mídia".

Embora Kourtney, de 42 anos, não tenha comentado publicamente sobre o desacato, ela foi ao Twitter e compartilhou um versículo da Bíblia: "João 15:7. Se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você, você pode pedir o que quiser, e será feito a você".