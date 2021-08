Empresário de Sasha, Ambrósio e Trentini busca novos talentos pela Internet

A WAY Model está de portas abertas! E se você sonha em seguir a carreira de modelo, como Alessandra Ambrósio, Carol Trentini, Marlon Teixeira e Sasha Meneghel, essa é a sua chance.

Responsável pela carreira de inúmeras estrelas da passarela, Anderson Baumgartner, dono da conceituada agência, está à procura de novos talentos para a moda em todo o Brasil.

E em tempos de pandemia do coronavírus e a necessidade do distanciamento social, a WAY Model lança em setembro o The Model Way 2021, seleção, em ambiente virtual, na qual os candidatos poderão ser avaliados sem sair de suas casas.

As inscrições serão gratuitas e abertas até dezembro. Todos os inscritos serão avaliados por um time de profissionais do mercado fashion e da publicidade, sem qualquer necessidade de deslocamento físico.