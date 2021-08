Camila Cabello e Billy Porter brilham na première de 'Cinderela'

Camila Cabello brilhou na première de seu novo filme, Cinderela. Nessa segunda-feira, 30, Camila se reuniu com sua Fada Madrinha, Billy Porter, e seu Príncipe Encantado nas telonas, Nicholas Galitzine, na estreia do longa realizada ao ar livre, no Greek Theatre, em Los Angeles.

"Não é todo dia que você consegue ser Cinderela", disse a atriz no Instagram, após surgir no tapete vermelho com um vestido Oscar de la Renta estilizado por Rob Zangardi e Mariel Haenn. "Tão orgulhosa deste filme, mal posso esperar para que todos vocês o vejam".

Na versão do Amazon Studio do clássico filme da Disney, os fãs podem conferir muitos elementos atemporais do longa original lançado em 1950, juntamente com novas ideias criadas para os fãs antigos e novos, aos cuidados da roteirista e diretora Kay Cannon.

"Eu realmente queria alcançar uma nova geração através de toques contemporâneos em muitos dos aspectos que pareciam desatualizados", disse ela, anteriormente. "Eu mal podia esperar para contar isso de uma forma que fosse mais identificável com o que as meninas, incluindo minha filha de quase 8 anos, e as mulheres jovens estão passando hoje".