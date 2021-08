8 casais famosos que se separaram em agosto

Instagram/@whinderssonnunes

Maria Lina e Whindersson Nunes anunciaram o fim do noivado no dia 13. "Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser. Sei dos meus milhares de defeitos, e a gente tem que saber a hora de retirar pra não fazer mal a alguém, mesmo que ninguém entenda", disse o youtuber.

Maria também se pronunciou sobre o término no Instagram: "Foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda!! Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos. Eu e Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar pra sempre ligados pelo fruto do nosso amor".

O ex-casal assumiu a relação em novembro de 2020 e em janeiro deste ano anunciaram que estavam à espera do primeiro filho, João Miguel, que faleceu dois dias após parto prematuro.