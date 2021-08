Recomendado para você : Kourtney Kardashian e Travis Barker avaliam suposta DM entre Scott e Younes

A tensão exposta entre Younes Bendjima e Scott Disick tem sido o assunto desta terça-feira, 31, especialmente agora que Travis Barker e Kourtney Kardashian entraram em ação.

Se você não faz ideia do que está rolando, nós te ajudamos: Travis e Kourtney voaram para Veneza, na Itália, onde compareceram ao desfile da Dolce & Gabbana, realizado na segunda-feira, 30. E o casal aproveitou a viagem para mostrar todo o seu amor.

As coisas se complicaram quando Younes, ex da eterna musa de KUWTK, compartilhou uma captura de tela, nos Stories do Instagram, de uma conversa entre os dois.

"Será que ela está bem? Amigo, o que é isso? No meio da Itália", disse o pai dos três filhos de Kourtney na DM, ainda não confirmada legítima pelo E! News. "Pra mim não importa contanto que ela esteja feliz. PS: Eu não sou seu amigo", respondeu Younes, adicionando: "Continue me tratando na vida privada da mesma forma que você me trata na mídia".

E a suposta mensagem não passou despercebida na Internet e, aparentemente, chegou ao casal, que iniciou o romance em dezembro do ano passado.