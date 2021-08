Recomendado para você : Tatá Werneck desabafa após produtora apagar gravações de seu programa

Tatá Werneck usou o início da tarde desta terça-feira, 31, para desabafar no Twitter. Tatá, que negou qualquer crítica a Marcos Mion, se mostrou inconformada com a produtora responsável pelo Lady Night por ter apagado todo o material bruto gravado do programa.

"Sempre quis colocar no ar o material bruto dos especialistas porque a gente edita com muito apego", iniciou ela, na rede social. "O bruto é bem melhor que o editado inclusive, mas temos pouco tempo no ar. Fui pedir para a produtora esse material porque sempre avisei que queria usar um dia. E a produtora apagou tudo".

"Tô bem chateada. Anos e anos de um material que eu sempre avisei que queria usar. Horas de improviso. Tudo jogado fora".