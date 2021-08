Recomendado para você : Ariana Grande abre o jogo sobre suposta colaboração em 'Donda', de Kanye West

Ariana Grande acabou de dar fim a um dos rumores sobre seu trabalho musical. Ariana, que se casou recentemente com Dalton Gomez, negou que tenha feito colaboração com Kanye West em seu novo álbum, Donda.

Os arianators iniciaram as especulações após o lançamento do disco, no domingo, 29, mesmo com o rapper alegando que a Universal Music Group fez a divulgação mais cedo e sem sua permissão.

Com isso, muitos acreditaram que a musa era a dona dos vocais de fundo na faixa-título, dos quais soavam assustadoramente parecidos ao dela. No entanto, a cantora foi aos Stories do Instagram, na segunda-feira, 30, para deixar tudo claro.

A vencedora do Grammy revelou que Stalone é a artista por trás da canção. "Você parece tão bonita @thestalone [três emojis de coração de fogo]", escreveu ela, em um post já excluído. "Ainda tão humilde e animada. Obrigada novamente, Ari", respondeu Stalone.