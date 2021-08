Causa da morte do ex-ator mirim Matthew Mindler é revelada

A morte prematura do ex-ator mirim Matthew Mindler chocou o público. No dia 30 de agosto, dois dias depois que o corpo de Matthew foi encontrado perto do campus de sua faculdade na Pensilvânia, a polícia disse à NBC News que a morte do ator foi considerada um suicídio.

No entanto, a causa exata do falecimento de Mindler está pendente dos resultados da toxicologia, disseram as autoridades.

Mindler foi dado como desaparecido pela primeira vez por sua família no dia 25 de agosto, após não ter conseguido assistir às aulas ou voltado para seu dormitório na Universidade de Millersville, após ser flagrado em uma filmagem de segurança na noite anterior. Aproximadamente às 20h do dia 24 de agosto, o estudante de 19 anos foi visto saindo de seu prédio residencial carregando uma mochila e vestindo uma calça preta e um moletom da Universidade de Millersville.

O presidente da Millersville University, Daniel A. Wubah, confirmou a notícia da morte de Miller em uma carta endereçada a funcionários e alunos e compartilhada nas redes sociais.

Wubah indicou que Miller foi encontrado morto em Manor Township, Pensilvânia, que fica a aproximadamente 8 quilômetros do campus.