Ikaro Kadoshi fala das celebridades em 'Drag Me As a Queen': "Existência do feminino"

Ikaro Kadoshi promete aos telespectadores muita emoção e feminilidade na nova temporada de Drag Me As a Queen. Em entrevista exclusiva ao E! Online Brasil, Ikaro contou detalhes – e até alguns spoilers! – sobre os próximos episódios e a importante experiência de transformar celebridades em pessoas com sentimentos e histórias reais.

O primeiro desafio foi gravar o programa – que tem estreia marcada para 21 de setembro, às 22h50, no E! – durante a pandemia, ao lado de Penelopy Jean e Rita Von Hunty. Já o segundo foi transformar pessoas famosas, como Maria Rita, Gretchen e muitas outras.

"Para nós, como apresentadoras, tivemos que fazer um caminho inverso do que fazíamos com as anônimas e, ao mesmo tempo, mais difícil", disse a artista. "As famosas estão acostumadas a falar de suas vidas, com pessoas, dar entrevistas, estar na frente das câmeras. Então, nosso desafio era trazer para as pessoas mulheres que elas pudessem se identificar".

"E como DMAAQ é um programa que discute a existência do feminino no mundo, fizemos esse caminho mostrando através do olhar de pessoas famosas o que elas passam. Trazer vivências e histórias que elas nunca contaram para ninguém. Ao final da terceira temporada, posso dizer que nós conseguimos isso e mais um pouco".