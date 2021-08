Anitta viraliza após ser produzida pelo maquiador e hairstylist das Kardashians

Anitta, que estaria vivendo affair com ator americano, deu o que falar nas redes sociais nesta terça-feira, 31. Ao mostrar seu visual, Anitta impressionou os fãs pela semelhança com Kim Kardashian.

A questão é que a make foi feita por ninguém menos do que o makeup artist Ariel, e o cabelo pelo hairstylist Jesus Guerrero, conhecidos por trabalharem com as Kardashians, como Kim e Kylie Jenner.

"Sem filtro... Apenas uma mágica do @makeupbyariel", disse a estrela brasileira na legenda.