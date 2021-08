Kourtney Kardashian e Travis Barker demonstram seu amor durante passeio em gôndola

Cobra Team / BACKGRID

No início deste mês, Travis e Kourtney viajaram para Cabo San Lucas, no México, no jato particular de Kylie Jenner. Agora, o casal está seguindo os passos de mais duas irmãs Kardashian-Jenner. Kim Kardashian voou para a Itália em julho para tratar de negócios com a amiga Kate Moss, enquanto Kendall Jenner e o namorado Devin Booker foram vistos curtindo o sol na Costa Amalfitana.