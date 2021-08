Recomendado para você : Por dentro da "forte amizade" de Khloé Kardashian e Tristan Thompson após a separação

Embora Khloé Kardashian e Tristan Thompson tenham sido flagrados no mesmo lugar e ao mesmo tempo, eles não estão juntos! Khloé e Tristan chamaram a atenção quando foram vistos participando da festa de aniversário da esposa de LeBron James, Savannah James.

No entanto, uma fonte próxima à eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians contou ao E! News que os papais de True Thompson, de 3 anos, estão apenas mantendo uma relação de amizade e bem-estar para a filha.

Sobre a recente saída, o informante disse: "Eles não voltaram a ficar juntos. Ambos são amigos de Savannah e LeBron e é por isso que foram à festa. Eles chegaram e partiram separadamente".

Khloé compartilhou uma foto maravilhosa de seu look preto, na noite de sexta-feira, 27, com a legenda: "Fingindo ser uma coruja da noite".