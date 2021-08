Recomendado para você : Fãs de Kanye West apontam que Kim Kardashian ouviu 'Donda' no mudo

Nos últimos dias, Kim Kardashian demonstrou apoio ao último álbum de Kanye West, Donda. Além de participar de evento vestida de noiva, ela também esteve presente em todas as audições de Kanye com seus quatro filhos.

E no fim de semana, o apoio continuou quando a estrela de KUWTK mostrou no Instagram Stories as faixas que estava ouvindo do novo álbum. No entanto, quando "Ok Ok, Pt. 2" começou a tocar em seu dispositivo, os fãs perceberam que seu volume estava no nível mais baixo possível.

"NÃO, KIM OUVINDO DONDA NO MUDO", compartilhou um fã no Twitter. Outro usuário escreveu: "A maneira como Kim Kardashian escuta Donda no mudo me deixou ofegante", disse outro.