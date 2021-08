Duda Reis volta a se encontrar com Gui Araújo após fim do namoro, diz colunista

Duda Reis fez a fila voltar pra trás? Segundo Leo Dias, do Metrópoles, Duda voltou a ver Gui Araújo após o fim do namoro com Bruno Rudge.

De acordo com o colunista, os encontros entre a influenciadora digital e o apresentador têm sido às escondidas. Fontes da coluna revelaram que ela tem visitado a casa do modelo com bastante frequência.

Vale lembrar que os dois viveram um breve affair no início do ano. Em abril, eles chegaram a viajar juntos para Fernando de Noronha.