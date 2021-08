Evan Rachel Wood exibe dedo do meio a Marilyn Manson em apresentação

Evan Rachel Wood deixou claro seus sentimentos sobre seu ex, Marilyn Manson. No domingo, 29, Evan Rachel compartilhou um vídeo dela se apresentando no Bourbon Room em LA e fez questão de exibir o dedo do meio a Manson.

A atriz de Westworld apresentou a música You Get What You Give, do New Radicals, que traz o nome de Manson na letra. "Eu tenho guardado isso", disse ela à multidão, antes de começar a cantar, acrescentando: "Mas parece que é o momento apropriado".

Quando chegou a hora de citar o nome do ex-companheiro, ela levantou a mão esquerda e mostrou o dedo médio, fazendo com que algumas pessoas gritassem na plateia.

"Você recebe o que você dá", escreveu a estrela, na legenda do vídeo, no Instagram. "Para os meus companheiros sobreviventes que levaram um tapa na cara esta semana. Eu a amo vocês. Não desistam".

Sua declaração publica vem poucos dias depois que Manson, de 52 anos, apareceu ao lado de Kanye West na festa de audição do novo álbum, na quinta-feira, 26. Um porta-voz de Manson disse ao E! News que "a voz de Marilyn Manson é apresentada em DONDA, e ele continuará a colaborar conceitualmente com Ye no projeto DONDA".