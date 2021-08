Khloé Kardashian manda recado às pessoas que criam "merdas falsas" sobre ela

Khloe Kardashian/Instagram

Após a saída do casal, Khloé compartilhou uma citação enigmática nos Stories do Instagram, que dizia: "É divertido quando você confunde as pessoas".

Os dois não comentaram publicamente sobre o encontro noturno. No entanto, os dois, que se separaram em junho, mantiveram-se amigos enquanto continuam a ser pais de True Thompson, de 3 anos.

"Eles estão dizendo às pessoas que não estão juntos novamente, mas têm saído com frequência com True", contou uma fonte próxima à Khloé ao E! News. "Ela o quer por perto e eles conversam todos os dias. Khloé o perdoou pelo que fez e prefere apenas ter boas relações com ele".