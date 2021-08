Kanye West finalmente lança o álbum Donda, com participação de vários artistas

Após Kanye West ter adiado a data de lançamento do seu novo álbum, Donda, várias vezes, o CD finalmente está entre nós!

Neste domingo, 29 de agosto, o rapper de 44 anos lançou o seu aguardado décimo álbum, Donda, que contou com três audições antes do lançamento - uma delas com Kim Kardashian vestida de noiva.

Donda, que foi nomeado em homenagem à falecida mãe de Kanye e fala sobre temas religiosos, contém 27 faixas, incluindo uma com o mesmo nome do álbum, que contém os vocais de Ariana Grande no fundo. Essa é a primeira colaboração dela com o rapper. O álbum também tem a música "Believe What I Say", que tem um sample da canção de 1998 de Lauryn Hill, "Doo Wop ( That Thing)".

Outros artistas que também estão incluídos em Donda são Travis Scott, The Weeknd, Chris Brown, Kid Cudi, Playboi Carti, Young Thug, The Lox, o falecido rapper Pop Smoke e Jay-Z, que contribuiu na faixa "Jail".