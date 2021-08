Kim Kardashian foi "pega de surpresa" com presença de Marilyn Manson em evento de Kanye West

Em fevereiro, a atriz Evan Rachel Wood acusou Marilyn de abuso sexual em um post bem explícito no Instagram. Ela já havia revelado no passado que teve uma relação abusiva, mas nunca tinha mencionado que se tratava de seu namoro com o roqueiro.

Após as declarações dela, várias mulheres também contaram histórias de abuso e violência doméstica envolvendo Marilyn, incluindo a atriz de Game of Thrones Esmé Bianco. Isso fez com que uma investigação fosse aberta contra Manson, que ainda está em andamento.

No dia 2 de fevereiro, ele escreveu no Instagram: "Obviamente, a minha arte e minha vida foram imãs de controvérsias, mas essas últimas acusações contra mim são distorções horríveis da realidade. Minhas relações íntimas sempre foram consensuais e com parceiras que pensavam igual a mim".