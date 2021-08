Britney Spears segue sendo investigada por suposta agressão a funcionária

Britney Spears tem enfrentado mais um problema na Justiça além de sua batalha tutelar da qual envolve seu pai, Jamie Spears. Britney foi acusada de agressão por uma funcionária, de acordo com o porta-voz da polícia do Condado de Ventura, Califórnia.

Agora, Eric Buschow, xerife do gabinete local, concluiu as investigações sobre as alegações contra a cantora de 29 anos nesta sexta-feira, 27, segundo o E! News.

O caso passou a ser analisado pela procuradoria do Condado de Bentura, com Eric dizendo ao veículo que irá "determinar se as acusações serão movidas contra a Sra. Spears".