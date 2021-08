Mulher trans pede ajuda após sofrer ataques por doar dinheiro de cirurgia

Juju Oliveira, mulher trans que ficou com rosto deformado após colocar silicone industrial em 2017, que posteriormente descobriu se tratar de óleo mineral, fez apelo aos seguidores no Instagram. Segundo Juju, os internautas acham que ela está "ganhando muito Pix" e deixam de doar.

"Meus amores, preciso de uma força dos seguidores que tem Pix! Estou pedindo ajuda, sim, mas eu tenho certeza que as pessoas estão achando que estou ganhando muito Pix e daí ninguém manda! Por isso, quem puder, que me ajudem com qualquer valor, tudo ajuda muito e assim consigo juntar para passar por esse momento difícil", escreveu ela.