Descubra quanto Kanye West faturou com eventos de Donda

Kanye West está dando o que falar com suas audições do novo álbum, Donda. Ainda mais após ele e Kim Kardashian recriarem seu casamento no último evento. Com isso em mente, você já parou para pensar em quanto Kanye já faturou com as apresentações?

Segundo a Billboard, Ye ganhou US$ 12 milhões com as audições de Donda, que tiveram início no dia 22 de julho em um show esgotado no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta. Kim e os filhos estiveram presentes, assim como Khloé Kardashian e mais 42 mil fãs. Cada um deles pagou entre US$ 25 e US$ 100 por um ingresso e o evento ainda foi transmitido na Apple Music de graça. Duas semanas depois, Kanye apresentou uma segunda audição em Atlanta antes de seguir para uma arena com a atualização do álbum.

Ele faturou cerca de US$ 7 milhões por vendas de merchandise e o show quebrou recorde de transmissão ao vivo da Apple Music com 5,4 milhões de espectadores.

Kim mostrou seu apoio novamente, desta vez usando um body Balenciaga, que cobria seu rosto para combinar com a máscara do designer da Yeezy.