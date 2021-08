O que está acontecendo entre Kim Kardashian e Kanye West após evento de 'Donda'

Kim Kardashian e Kanye West causaram um enorme burburinho na Internet após a recriação de seu casamento na última festa de audição de Donda. Como os fãs sabem, Kim apareceu na quinta-feira, 26, com um vestido de noiva e gerou rumores de reconciliação com Kanye.

No entanto, várias fontes revelaram exclusivamente ao E! News que o ato não significou uma possível volta do casal. "Kanye pediu a ela para fazer algo e Kim ficou feliz em fazê-lo", disse um informante próximo à eterna musa de Keeping Up With the Kardashians.

"Ela sempre apoiou o trabalho dele e continuará a fazer isso no futuro. Ela gosta de colaborar com Kanye. Eles têm um vínculo vitalício e ela quer estar lá para ele".

Uma segunda fonte acrescentou que Kim percebe o quão especial é o novo álbum do pai de seus filhos, do qual é dedicado à sua falecida mãe, Donda West.