Camila Cabello abre o jogo sobre os rumores de noivado com Shawn Mendes

Camila Cabello se manifestou sobre os últimos rumores de noivado com Shawn Mendes! Além de estrear novo visual, Camila abriu o jogo sobre o assunto na quinta-feira, 26, em entrevista a Jimmy Fallon, do The Tonight Show.

O apresentador imediatamente perguntou sobre as especulações nas redes sociais, de que seu namorado de longa data havia feito o pedido de casamento. Os fãs mais atentos chegaram a tal conclusão após a musa aparecer com um anel, exatamente no dedo de noivado, durante um vídeo de dança, postado no início do mês, no TikTok.

"Ooh, isso é notícia?", brincou ela, antes de imediatamente acrescentar: "Não, pessoal!".

Depois que Jimmy perguntou especificamente se Shawn, com quem ela namora desde julho de 2019, havia feito a pergunta, a cantora continuou: "Ele não [fez], e eu não estou noiva".