Camila Cabello mostra a mudança mais ousada em seus cabelos até agora

Será que os fãs já haviam imaginado Camila Cabello com os fios curtinhos? Pois Camila, que lembrou recentemente mensagem "libertadora" sobre estrias e celulite, deu esse prazer aos seus mais de 55 milhões de seguidores no Instagram.

Depois de Kourtney Kardashian e Billie Eilish aderiram ao cabelo curto, a musa do novo filme de Cinderella surgiu com as madeixas acima dos ombros na rede social.

O cabeleireiro Dimitris Giannetos ajudou a trazer o novo visual da cantora à vida, do qual foi estreado durante sua última apresentação no The Tonight Show. Ela, que não revelou se, de fato, cortou as madeixas ou se trata de uma peruca, arrematou o look com terninho preto, da Azzi & Osta, e unhas neon. Amamos!