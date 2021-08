Whindersson Nunes nega estar em novo romance após fim com Maria Lina

Whindersson Nunes desabafou sobre os últimos rumores envolvendo sua vida amorosa. No Instagram, Whindersson negou que esteja se relacionando com outra pessoa após o fim do noivado com Maria Lina.

"Um Instagram de 11 milhões de seguidores postou uma notícia falsa sobre eu estar conversando com uma menina que nunca vi, não conheço e tampouco sei onde mora", disse o humorista na rede social.

E, então, ele, que respondeu mensagem de Chay Suede após 2 anos, falou sobre o impacto que sua vida pessoal tem em seus trabalhos.