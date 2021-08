Os famosos que deram o que falar com seus hábitos de higiene

Steve Granitz/WireImage

Ashton Kutcher e Mila Kunis revelaram que passam sabonete apenas em algumas áreas do corpo.

"Eu não lavo meu corpo com sabonete todos os dias. Mas eu lavo as axilas, seios, buracos e as solas", disse a atriz no podcast Armchair Expert, de Dax Shepard e Monica Padman.

Seu marido também não pensa diferente: "Eu lavo minhas axilas e virilhas diariamente, e nada mais. Eu tenho uma barra da Lever 2000 que me salva sempre. Nada mais".

No entanto, para Kunis, tudo começou como uma questão de circunstância. "Eu não tinha água quente quando era criança. Então não tomava muito banho mesmo".

E o hábito do casal se estendeu aos filhos Wyatt, de 6 anos, e Dimitri, de 4 anos. "Quando eu tive filhos, eu também não os lavava todos os dias. Eu não era a mãe que dava banho em meus recém-nascidos sempre", contou Mila. "É o seguinte—se você pode ver alguma sujeira neles, então limpe-os. Do contrário, não há necessidade", adicionou Ashton.

Após a polêmica, a dupla tirou sarro da repercussão ao mostrar que estava dando o quarto banho da semana nos herdeiros. "Você está colocando água nas crianças? Você está tentando derretê-las?", pergunta Ashton em vídeo no Instagram, provocando gargalhadas na amada. "Você está tentando machucá-los com água? Isso é ridículo! O que está acontecendo?"