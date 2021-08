Grávida de 5 meses, Thaila Ayala questiona tamanho da barriga: "Cadê?"

Thaila Ayala, grávida de 5 meses, compartilha constantemente sua jornada durante gestação com os fãs. E nesta sexta-feira, 27, Thaila disse aos seguidores no Instagram que se espantou com o tamanho de sua barriga.

"Se liga no tamanho da barriga de hoje. Cadê a barriga que estava aqui?", disse ela em vídeo nos Stories.

"Eu estava usando esse short aberto. Ontem à noite minha barriga estava gigante e hoje está assim, nada. Fala sério se não é a coisa mais estranha", contou a atriz.