Priscilla Alcântara desabafa sobre boatos de namoro com Yudi e ele responde

Yudi Tamashiro se pronunciou sobre as recentes declarações de Priscilla Alcântara, com quem apresentou o Bom Dia & Cia, do SBT, por muitos anos. Através dos Stories do Instagram, Yudi, da forma mais divertida, se desculpou por seu comportamento com Priscilla.

Acontece que a cantora gospel concedeu, nesta semana, entrevista ao podcast Vênus e contou que "odiava" quando lhe perguntavam sobre os rumores de namoro com o amigo.

"Eu odiava quando me 'shippavam' com ele", disse ela. "Estava bem na fase adolescente que não suporta essas coisas, sabe? E Yudi adorava me zoar com isso. Me abraçava, me agarrava".

"E eu ficava querendo morrer [risos]. Ele adorava que o povo falasse e concordava. Eu ficava querendo morrer. Depois eu cresci, e ainda ouço isso, claro. Mas a nossa relação sempre foi de irmão, por mais que o Brasil 'shippasse'".