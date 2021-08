Manu Gavassi lança primeiro single de novo álbum e fãs celebram na web

Em seu Instagram, a cantora, que participou do BBB20, divulgou a capa do single e falou sobre o novo trabalho, especialmente o próximo disco.

"Por muito tempo fiquei com medo do que seria meu próximo álbum", iniciou Manu. "Medo do que eu escrevia. Medo do que eu tinha pra falar. Medo de parecer ingrata demais no momento mais feliz da minha carreira, mas mais estranho do mundo. E aí lembrei de todas as vezes que ouvir meus medos fez sentido... Um surpreendente total de zero vezes".