Filhas de Gugu falam sobre vídeo vazado: "Não é sobre compra de carro"

As filhas de Gugu Liberato, Marina e Sofia Liberato decidiram se pronunciar no Instagram após terem depoimento à Justiça vazado. Em vídeo, Marina e Sofia explicaram que o conteúdo se trata de um "assunto muito mais sério" e que não é somente "sobre a compra de um carro".

"Para todas as pessoas que estão me criticando e me julgando, já que houve o vazamento do vídeo, eu sugiro vocês a assistirem o video inteiro, para vocês entenderem o contexto", disse Sofia.

As jovens também deixaram claro que não darão entrevistas, pois seu processo corre em segredo na Justiça.