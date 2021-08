Kanye West recria casamento com Kim Kardashian em evento de Donda

Este foi o terceiro evento de audição de Donda, após apresentação no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no dia 22 de julho, e um segundo no mesmo local no dia 5 de agosto. Durante o primeiro evento, Kanye estava bastante contido, usando uma máscara e um casaco vermelho, mas já na segunda parecia mais animado, periodicamente fazendo flexões e, mais tarde, sendo elevado ao topo da arena para um final desafiador.

Muitas perguntas permanecem sobre o álbum, que é dedicado à sua falecida mãe Donda West, como quais faixas serão incluídas e quem serão os convidados de destaque na versão final. Outra dúvida é quando o disco será realmente lançado, já que a data inicial, no dia 23 de julho, foi adiada, assim como as datas subsequentes em agosto, com a Apple Music atualmente indicando 5 de setembro como o grande momento.

Kim esteve nos dois primeiros eventos, acompanhada dos filhos do casal. A estrela de Keeping Up With the Kardashians—que pediu o divórcio em fevereiro—e Kanye compartilham os filhos North West, de 8 anos, Saint West, de 5 anos, Chicago West, de 3 anos, e Psalm West, de 2 anos.