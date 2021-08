Recomendado para você : Meghan e Harry "consideraram" revelar monarca que questionou cor da pele de Archie

Meghan Markle e Príncipe Harry estavam cientes das consequências potenciais da entrevista, em março, à Oprah Winfrey, de acordo com o novo epílogo do livro Finding Freedom. Agora, Omid Scobie e Carolyn Durand, autores da obra, disseram que Meghan e Harry "consideraram" revelar o nome do membro da Família Real que questionou a cor da pele de Archie Harrison.

De acordo com o E! News, eles falaram com fontes sobre o Duque e a Duquesa de Sussex, que explicaram que os dois queriam lidar com as coisas com sensibilidade, particularmente sobre as acusações de racismo.

Como os fãs sabem, Meghan, que é birracial, afirmou à apresentadora que alguém da Família Real levantou a questão de "quão escura" seria a cor da pele de seu primogênito.

"Naqueles meses em que eu estive grávida, mais ou menos na mesma época, tivemos em paralelo a conversa de ‘Ele não terá segurança, ele não receberá um título'", explicou ela. "E também preocupações e conversas sobre o quão escura sua pele poderia ficar quando ele nascesse".