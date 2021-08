Assista Kim, Khloé e Kourtney em audição para show de talentos na infância

Kim Kardashian compartilhou vídeo da infância nesta quinta-feira, 26. Nas imagens, Kim surge ao lado de Kourtney Kardashian e Khloé Kardashian dublando o hit dos anos 80 "I Think We're Alone Now", de Tiffany.

"Nossa audição para o Star Search!", Kim escreveu na legenda no Instagram. "Claramente nós não ganhamos 4 estrelas… Mas Kris Jenner ganhou pelas nossas roupas!!!!" Khloé então comentou: "Uma vibe dos 5 anos!"

Como todos nós podemos lembrar, Kim na verdade começou uma carreira musical em 2011 com seu single de estreia, "Jam (Turn It Up)". Seu ex-marido Kanye West inclusive até trabalhou no videoclipe naquela época. "Foi tão divertido trabalhar nessa música com um dos colaboradores frequentes de Kanye, The-Dream!!!", Kim refletiu em 2016 ao mostrar fotos dos bastidores. "Nós filmamos isso em 2011 e eu me lembro muito bem—Kanye estava no set também!"