Penelope Disick surge com cabelo vermelho

Penelope Disick, filha de Kourtney Kardashian e Scott Disick, surgiu com o cabelo vermelho nesta quinta-feira, 26. Através do Instagram, Kourt mostrou a herdeira com o novo visual.

Nos comentários, os fãs disseram que P parecia a princesa Ariel, de A Pequena Sereia, e até mesmo foi comparada à tia Kylie Jenner, que ama pintar os fios. "Pequena Kylie?", escreveu uma usuária.

A mãe de Penelope também revelou seu novo look após contar que o namorado Travis Barker tinha cortado suas madeixas.