Kristen Stewart impressiona como Princesa Diana no 1º trailer de 'Spencer'

Kristen Stewart promete dar o que falar na pele de Princesa Diana. Depois do comentado pôster, Kristen aparece agora no primeiro trailer do filme, Spencer.

Lançado nesta quinta-feira, 26, a atriz coloca seu sotaque britânico em prática e causa até arrepios ao interpretar, em cenas emocionantes, a eterna mãe de William e Harry no longa biográfico, dirigido por Pablo Larraín.

Embora tenha apenas um minuto de duração, o trailer prepara o cenário para o que os fãs podem esperar do projeto e, especialmente, de Stewart.

As imagens promocionais da estrela como a Princesa de Gales, aliás, já têm feito os seus admiradores ficarem surpresos, mas o que rouba mesmo a cena é o sotaque. Como dizia um comentário do YouTube: "KStew está chegando para sua indicação ao Oscar".

Ambientado durante um final de semana, em dezembro de 1991, o filme narra a Princesa Diana enquanto ela passa o Natal com a Família Real e toma a decisão de terminar o seu casamento com Príncipe Charles.