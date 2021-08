BTS nega manipulação nas paradas musicais e defende ARMY: "Alvos fáceis"

Billboard Music Awards 2021 via Getty Images

O BTS quer deixa tudo muito claro quando se trata de seu sucesso nas paradas musicais. Por mais de um ano, o BTS esteve sob escrutínio para as altas classificações da banda e alguns consumidores e críticos teorizam que seus fãs, a ARMY, podem estar enganando o sistema, organizando compras em massa de suas músicas.

A Billboard observa que os singles do grupo têm estado no topo das paradas musicais, apesar dos números de streaming e airplay de rádio serem mais fracos do que outros artistas.

"É uma pergunta justa", disse RM, membro da banda de k-pop, à revista, durante entrevista de capa, publicada nesta quinta-feira, 26, sobre as alegações de que o trabalho da ARMY equivale a manipulação dos charts.

"Mas se houver uma conversa dentro da Billboard sobre o que o número 1 deve representar, então cabe a eles mudar as regras e fazer o streaming pesar mais no ranking", continuou ele. "Criticando a nós ou nossos fãs por chegarmos ao primeiro lugar em vendas físicas e downloads, não sei se isso é certo... Parece que somos alvos fáceis porque somos uma 'boy band', um ato do k-pop, e temos essa grande lealdade dos fãs".