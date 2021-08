Gracyanne e Belo viralizam com troca de mensagens: "Jeito de amar diferente"

Gracyanne Barbosa, que comeu mais de 8 mil ovos na quarentena, e Belo viralizaram após a modelo compartilhar uma troca de mensagens no WhatsApp com o marido. Nas redes sociais, os internautas questionaram a falta de romantismo de Gracyanne com Belo.

Em trecho da conversa, o cantor demonstra carinho pela amada: "Te amo. E você, já está no Pilates?", pergunta o ele. "Estava", respondeu a modelo.

Em seguida, o pagodeiro avisa: "Te amo meu amor, acabou agora".

"Então vem logo", diz Gracy.