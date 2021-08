Recomendado para você : Britney Spears agradece Sam Asghari por ficar nos "anos mais difíceis" ao seu lado

Britney Spears está se sentindo uma garota de sorte! Britney foi ao Instagram na quarta-feira, 25, para oferecer um raro vislumbre de seu relacionamento de longa data com Sam Asghari.

Como os fãs sabem, o modelo está ao lado da cantora desde 2016 e, por esse motivo, ela fez questão de agradecê-lo pelo apoio, especialmente durante a batalha tutelar.

"Esse babaca fofo não tem estado comigo apenas nos anos mais difíceis da minha vida, mas ele também é um cozinheiro extremamente bom!", escreveu a estrela, de 29 anos, no post com uma selfie dos dois, no Instagram.

"Franquia de Velozes e Furiosos, não perca sua próxima estrela", brincou Britney, que teve a resposta do namorado: "Sim [emoji com o polegar para cima] Fod*-se esse babaca [emoji de risada]".

O doce tributo marca uma das primeiras vezes que ela agradece publicamente a Sam por seu apoio enquanto ela continua a suportar as turbulências da vida.