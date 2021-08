Shantal sobre mulher mais gata que Mateus já ficou: "Eu não sou"

"Não me acho bonita fisicamente, mas me acho uma mulher tão fod*, que me sinto muito segura no meu relacionamento. Talvez me sentiria insegura se tudo o que eu tivesse fosse apenas beleza física, mas não acredito que amor seja sobre isso. Mateus pode já ter ficado com Angel da Victoria's Secret (e já ficou), mas foi eu quem ele escolheu para ser esposa e mãe dos filhos dele. Entende a profundidade disso?", finalizou.