Filhas de Gugu se revoltam após tia negar compra de Porsche e web reage

Marina e Sofia Liberato, filhas de Gugu Liberato, que foram emancipadas após morte do pai, continuam travando batalha com a tia Aparecida Liberato. Em vídeo divulgado por Leo Dias, do Metrópoles, Marina e Sofia acusam Aparecida de manipulação.

Segundo as gêmeas, elas nunca chegaram a um acordo com a tia, que insiste em dizer que Gugu e a mãe das meninas, Rose Miriam Di Matteo, nunca teve uma união estável com Gugu.

"Minha tia e os advogados dizem que minha mãe não tinha união estável com meu pai, mas eles tinham sim, nós éramos uma família e só quem sabe a verdade somos nós, eu não sei porque eles não reconhecem minha mãe como companheira do meu pai, porque eu reconheço", disse Sofia.