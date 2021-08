Selena Gomez explica comentário polêmico sobre Disney: "Orgulhosa do trabalho"

Emma McIntyre/Getty Images for Global Citizen VAX LIVE

Selena Gomez gerou certo burburinho, no início do mês, após criticar o Disney Channel, onde interpretou Alex Russo em Os Feiticeiros de Waverly Place por mais de 10 anos. Como os fãs se lembram, Selena insinuou que, nessa época, não tinha muito controle com sua carreira.

"Eu entreguei minha vida à Disney muito jovem e não sabia o que estava fazendo", revelou ela, durante a TCA Summer 2021 Tour, onde promovia sua mais nova série da Hulu, Only Murders in the Building.

E isso causou espanto, para dizer o mínimo, especialmente pela The Walt Disney Company ser dona da Hulu. Agora, Selena está deixando claro como realmente se sente sobre a antiga emissora.

Em entrevista conjunta com Steve Martin, seu parceiro na nova atração, à RadioTimes.com, a cantora de 29 anos respondeu que "definitivamente" não tinha nenhuma relutância em retornar à TV com seu último papel, Mabel.