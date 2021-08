Beth Szafir e Michel Waisman falam sobre sexo tântrico no podcast Gerações

"Tantra em sânscrito significa instrumento para expansão. É entender que você é instrumento para sua expansão e que você pode ser instrumento para expansão de outra pessoa", explica ele. "Não é algo racional, uma terapia tradicional freudiana ou discursiva. É algo sensível em um ritmo muito lento".

Michel então explica como seria a terapia na prática: "A gente já teria feito uma meditação, você estaria deitada, com um insenso, uma luz adequada e você estaria nua de barriga para cima. Eu ia tocar o seu corpo, com toda licença do mundo, mais ou menos assim", diz ele, demonstrando a ação no braço de Beth.

"É incrível", diz a estrela de Os Szafirs.

"A segunda etapa da massagem vão para os toques mais densos, são os toque genitais", revela o especialista.

Curioso pelo tema? Então veja a conversa na íntegra no vídeo abaixo: