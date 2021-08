Nadador Gabriel Bandeira conquista 1º ouro do Brasil nas Paralimpíadas

O Brasil já tem sua primeira medalha nas Paralimpíadas de Tóquio 2020. Gabriel Bandeira, conquistou o topo do pódio na final dos 100 metros nado borboleta da classe S14, nesta quarta-feira, 24.

O atleta atingiu um novo recorde na competição com 54s76, batendo a antiga marca do britânico Reece Dunn, com 55s12, que ficou com a prata. Quem garantiu o bronze foi o australiano Benjamin James Hance, com 56s90.

No Instagram, Gabriel celebrou a conquista: "O primeiro ouro na Paralimpíadas a gente nunca esquece!!! Essas fotos valem o porta-retrato, hein?", escreveu ele.