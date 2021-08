Veja Khloé Kardashian reclamando sobre Tristan Thompson copiar sua decoração

Khloé Kardashian e Tristan Thompson podem estar separados, mas a criação em conjunto de True Thompson sempre será prioridade. E, para os fãs que não sabem, Khloé e Tristan não compartilham apenas a filha... Mas eles também têm o mesmo gosto!

Em cena bônus de Keeping Up With the Kardashians, nunca antes vista, a musa, de forma hilária, critica o ex-namorado por copiar a decoração de sua casa, citando sua falta de "criatividade" quando se trata de projetar uma residência.

"Fazemos isso em nossa família entre todos nós", disse a estrela à irmã, Kim Kardashian, no clipe exclusivo. "Eu fico tipo, ‘Oh, você tem esta almofada? Eu não vou te dizer, mas eu vou comprar 10 almofadas e tê-los em toda a minha casa'".

Mas, Tristan vai longe demais. "Você sabe como eu tenho, tipo, essas luzes cintilantes lá fora em cima, tipo, da treliça?", continua Khloé. "Ele fez isso. Tipo, está tudo bem. Ele vai copiar tantas coisas que eu faço". E Kim responde: "Isso é fofo. Isso significa que ele gosta do seu estilo e quer que isso esteja confortável".