Blake Lively e Ryan Reynolds fazem doação ao Haiti após terremoto

Blake Lively e Ryan Reynolds fizeram mais uma doação em prol de causas humanitárias. Um porta-voz de Blake e Ryan confirmou ao E! News que o casal doou US$ 10 mil (R$ 52 mil) cada para ajudar o Haiti após terremoto devastador.

O dinheiro foi destinado para quatro organizações: Airlink, Haiti Air Ambulance, FOKAL/Ayiti Demen e Hope for Haiti.

Hope for Haiti, que é uma organização dedicada a fornecer apoio e parceria ao povo haitiano há mais de 30 anos, agradeceu publicamente à dupla por sua doação por meio de suas contas oficiais nas redes sociais nessa terça-feira, 24.

"Toda nossa organização gostaria de agradecer a @vancityreynolds e @blakelively por sua generosa doação aos esforços de #HaitiEarthquake Response & Recovery", escreveu a organização no Twitter. "Esta doação ajudará a capacitar nossa equipe a continuar respondendo nas áreas mais afetadas do sul do Haiti nos próximos dias e semanas".

A doação de Blake e Ryan será usada para instalar clínicas móveis nas comunidades onde há mais necessidade, conforme determinado pelo Ministério da Saúde, de acordo com o TMZ. A doação também ajudará a cobrir os custos de distribuição de entrega de alimentos do World Central Kitchen.