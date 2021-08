Recomendado para você : Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, tem 2º perfil mais engajado no Instagram

Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, tem apenas dois meses e está bombando nas redes sociais! Maria Alice, ou Mali para os íntimos, ficou em segundo lugar, no mês de julho, como perfil mais engajado do Instagram. Amamos!

De acordo com um levantamento da BR Media Group, a primogênita do casal aparece apenas atrás do perfil Esse Menino, que viralizou com vídeos sobre as vacinas.

Rafael Chalub, que deu outro significado para a vacina Pfizer, conquistou um engajamento de 22,66% no mês passado; enquanto Mali, por sua vez, obteve 22,08% através de seus 5 milhões de seguidores na rede social.