Gui Napolitano desabafa sobre ataques e Gabi Martins: "Não fui abusivo"

Gui Napolitano, ex-participante do BBB20, abriu o jogo sobre vários assuntos envolvendo seu nome. Em entrevista ao podcast PodDarPrado, de Gabi Prado, Gui falou, principalmente, das críticas do público, sobre seu relacionamento com Gabi Martins, no reality show.

O modelo contou que ficou surpreso com sua eliminação e sofreu com os comentários de que ele teria sido abusivo com a cantora.

"Minha mãe sofreu muito com esse negócio. Ela torceu para eu sair, e hoje eu vejo que a melhor coisa que aconteceu foi eu ter saído naquele dia. Ela [Gabi] me ligou e eu falei que tinha saído porque tinham me chamado de abusivo, e abusivo eu não fui".

"No telefone ela me falava que eu não fui abusivo, só que, mano, se eu fico com uma pessoa que não me defendeu na mídia... Ela foi falar, dar entrevista, falar de mim sobre eu não ser abusivo em agosto, e a gente saiu em março. Eu pensei, ‘Se uma pessoa quer estar comigo, ela vai estar do meu lado. Ela não vai ficar com um cara abusivo'. Então, eu acreditava muito que ela ia me defender na mídia. E eu sei que não fui abusivo", explicou.