Filho de Neymar, Davi Lucca, ganha festa para celebrar seus 10 anos

Davi Lucca, filho de Neymar, celebrou seu aniversário nessa terça-feira, 24. Davi completou 10 anos e ganhou uma festa na casa do pai, em Paris.

A celebração contou com uma decoração em vários tons de azul com muitos balões e uma placa com o número 10 escrito em várias línguas. A mãe de Davi, Carol Dantas, e seu marido Vinícius Martinez também estavam presentes.

No Instagram o craque prestou uma homenagem ao herdeiro: "Deus abençoe você meu filho, papai te ama demais. Parabéns", escreveu ele.